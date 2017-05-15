Kuzey Kore’den yeni tür füze denemesi

Kuzey Kore, nükleer başlık taşıma kapasitesi olan yeni tür bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.



Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, bir balistik füze denemesinin gerçekleştirildiği ve bu füzenin nükleer başlık taşıma kapasitesi olduğu bildirildi. Füzenin 2 bin yüksekliğe ulaştığı kaydedilirken, 700 kilometre yol kat ettiği belirtildi. Füzenin daha sonra Japonya’nın batısında denize düştüğü aktarıldı. Kuzey Kore devlet haber ajansı, denemenn orta-uzun menzilli stratejik, balistik Hwasong-12 füzesinin denemesi olduğunu ve denemenin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Füzenin büyük nükleer başlık taşıma kapasitesi olduğu belirtilirken, denemenin Kuzey Kore Lideri Km Jong-un tarafından denetlendiği aktarıldı.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore’nin iddialarının henüz doğrulanmadığını savundu. Japonya ise yarın acil olarak BM Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırdı.