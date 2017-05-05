Kuzey Kore'nin yapay adaları

Japonya merkezli 'The Diplomat' dergisi, Kuzey Kore'nin son yıllarda birçok yapay ada inşa ederek, bu adaları askeri üs olarak kullanmaya başladığını yazdı.

Uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin askeri üs olarak kullanmak üzere, füze denemelerinin bir kısmının yapıldığı askeri bölge yakınlarına yapay adalar inşa ettiğini ortaya koyuyor. Birkaç yıl önce çekilen uydu görüntüleri, yapay adaların hızlı bir şekilde inşasını gözler önüne seriyor. Kuzey Kore devlet medyası ise yıllar içinde büyük değişime uğrayan bölgelerde sadece ıslah çalışmalarının yürütüldüğünü iddia ediyor. Kuzey Kore’nin inşa ettiği yapay adaları askeri üs olarak kullanma konusunda Çin’i ‘kopya ettiği’ iddia ediliyor.

İnşa edilen yapay adalardan bazıların hâlihazırda hava savunma sistemi yerleştirildiği öne sürüldü. Shoae kentinin çevresinde bulunan yapay adalar, aynı zamanda kıtalararası balistik füze denemelerinin yapıldığı askeri alanın oldukça yakınlarında bulunuyor.