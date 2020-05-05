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  4. 05 Mayıs 2020 17:01

Libya ordusundan açıklama: 'Vatiyye Üssü komutanı öldürüldü''

Libya Ordusu yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için düzenlenen operasyonlarda, 10 silahlı araç etkisiz hale getirilirken üssün komutanının öldürüldüğü belirtti.

Libya ordusundan açıklama: 'Vatiyye Üssü komutanı öldürüldü''
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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, bir tanesini ise ele geçirdi.


Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.  


Libya ordusu, ülkenin batısındaki en stratejik nokta olan Vatiyye Askeri Üssü'nü, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için sabah saatlerinde operasyon başlatmıştı.

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