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  4. 29 Aralık 2017 16:18

Lüks otelde mide bulandırıcı olay

3 lüks otelde çalışanların hijyen kurallarını çiğnediği böyle görüntülendi.

Lüks otelde mide bulandırıcı olay
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Çin’in Harbin kentindeki 3 lüks otelde çalışanların hijyen kurallarını mide bulandırıcı düzeyde ihlal ettiği ortaya çıktı. İnternete yansıyan görüntülerde, bardakların tuvalet fırçasıyla yıkanıp klozetlerin havlularla silindiği görüldü

Çin’de bir grup gazeteci, temizlik görevlisi stajyeri kılığında girdikleri otellerdeki hijyen sorunlarını gözler önüne serdi. Gazeteciler tarafından gizlice çekilen görüntüler Kempinski, Shangri La ve Sheraton gibi geceliği 400 doları aşan beş yıldızlı otellerde temizliğin nasıl yapıldığını gösterdi.


Videoya göre temizlikçiler bardakları tuvalet fırçasıyla yıkıyor, banyo havlularıyla klozetin içini temizliyor.

çin , otel , hijyen , tuvalet
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