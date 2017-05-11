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  4. 11 Mayıs 2017 15:33

Malezya FETÖ'cüleri iade ediyor

Malezya'da FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Türk vatadandaşı ile ilgili açıklama geldi.

Malezya FETÖ'cüleri iade ediyor
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Malezya’da geçen hafta gözaltına alınan ve FETÖ'cü oldukları iddia edilen 3 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi’den açıklama geldi.

Malezya'da 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle gözaltına alınan 3 isimden İhsan Aslan'ın Malezyalı eşinin 'Türkiye’ye göndermeyin' çağrısına Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi yanıt verdi.

Söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyleyen Hamidi, "Üçüncü bir ülkeye değil Türkiye’ye gönderilmek zorundalar. Onları başka bir ülkeye göndererek neden o ülkeye yük olalım? Konuyla polis ilgilenecek. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerine polis karar verecek" dedi.

Malezya'da ilk olarak 2 Mayıs'ta okul müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan, 5 Mayıs'ta da İsmet Özçelik isimli Türkiye vatandaşlarının tutuklandığı duyurulmuştu. Söz konusu kişilerin tutuklanma gerekçesi ise, Malezyalı güvenlik yetkililerince yapılan açıklamalarda 'ulusal güvenliği tehdit' olarak gösterilmişti.

FETÖ'YE YAKIN HESAPLAR 'KAÇIRILDI' DİYE YAZMIŞTI

Sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütüne yakın hesaplar iki ismin kaçırıldığını öne sürüyordu.

malezya , iade , gözaltı , fetö