Marjinal kral, generaliyle evlendi

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi.

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleşti.

Çin medyası, general Suthida’nın Kraliyet Muhafız Birliği’nin özel biriminde görev yaptığını ve daha önce Thai Havayolları’nda hostes olarak çalıştığını aktardı.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

Maha Vairalongkorn, Veliaht Prensken, Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yanında bir kadınla birlikte üzerinde kısa bir atlet, düşük bel pantolon ve parmak arası terliklerle görüntülendikten sonra dünyanın gündemine oturmuştu.







