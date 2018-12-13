Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 13 Aralık 2018 17:29

Meditasyon yaparken leopar saldırdı

Hindistan'da bir Budist rahip, ağaç altında meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Meditasyon yaparken leopar saldırdı
A+ A-

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahibin, ormanda ağaç altında meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldüğü açıklandı.

Polis yetkilileri, Tadoba ormanında kaplanların koruma alanında bulunan tapınaktaki diğer rahiplerin yemek götürmeye gittikleri Rahul Walke'yi saldırıya uğrarken gördüklerini açıkladı.

Yardım istemeye giden rahiplerin döndüklerinde Walke'nin cesediyle karşılaştıkları belirtildi.
Walke'nin bölgenin tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen ormanın içinde ıssız bir yer bulmak için tapınaktan çok uzaklaştığı söyleniyor.

Rahibin ailesine tazminat ödenecek. Olaydan sonra leoparın yakalanması için tuzaklar kurulduğu açıklandı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Walke'nin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Tadoba koruma alanında 88 kaplanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgede, leoparlar, tembel ayılar, sırtlanlar ve bal porsuklarının da yaşadığı belirtiliyor.

BBC Türkçe

saldırı , leopar , meditasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM