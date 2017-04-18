SON DAKİKA
HELİKOPTER KAZASINDA 12 KİŞİ ŞEHİT OLDU
  1. 18 Nisan 2017 16:16

Metroda porno yayınladılar !

Hindistan'ın başkentinde metroya binen yolcular ekrandaki yayını görünce şok oldu.

Metroda porno yayınladılar !
A+ A-

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin en kalabalık metro istasyonlarından birinde ekranda porno yayını yapıldı. Delhi Metro Demiryolu Kurumu olayla ilgili soruşturma komisyonu kurdu.

Metroya binen yolcular karşılaştıkları durumla şoke oldu. Metrodaki ekranda porno yayını yapılması olayı hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeni Delhi'de aktarma merkezi olan en kalabalık istasyonlardan Rajiv Chowk Metro İstasyonu'nda bir skandal yaşandı.

İstasyonda bulunan ve reklam ve bilgi verme amaçlı kullanılan bir ekranda porno yayınlandı.

9 Nisan'da gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili soruşturma yapması için bir komisyon kuran DMRC, durumdan ekranlarla ilgili sözleşmeli olduğu firmayı suçladı.

25 saniyelik görüntünün sosyal medya ve yerel televizyon kanallarında yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında siber güvenlik konusu da dikkate alınacak.

Nitekim metrodaki açık Wi-Fi (kablosuz ağ) bağlantısı yolcular tarafından da kullanılıyor.

DMRC Sözcüsü Anuj Dayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilk incelemelere göre, kameralardan o sırada istasyondan geçen 3 adamın cep telefonuyla porno görüntüler izlediği ve bu 3 kişinin kimliğinin belirlenmeye çalıştığını belirtti.

porno , metro , yayın , hindistan