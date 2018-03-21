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  4. 21 Mart 2018 13:01

Nevruz eğlencesinde saldırı: 26 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nevruz eğlencesinde saldırı: 26 ölü
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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.

 

 

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