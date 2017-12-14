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  4. 14 Aralık 2017 16:50

O ülkede bakan cinayetten aranıyor

Hindistan'da orta kesimlerde bulunan bir eylaetin Mutluluk Bakanı cinayetten aranıyor.

O ülkede bakan cinayetten aranıyor
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Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradesh eyaletinin Mutluluk Bakanı Lal Singh Arya'nın, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak arandığı belirtildi.

Polis, mahkemenin gözaltına alınmasına karar verdiği Arya'nın Salı gününden bu yana kayıp olduğunu açıkladı.

Arya, bir muhalif siyasetçinin 2009'da öldürülmesinden sorumlu tutuluyor ve daha önce suçlamaları reddetmişti.

Madhya Pradesh, Hindistan'da Mutluluk Bakanlığı bulunan ilk ve tek eyalet. Bharatiya Janata Partisi öncülüğündeki eyalet yönetimi, bu bakanlığı 2016'da kurmuş ve görevini "insanların kendi iç refah potansiyelinin farkına varabileceği bir ekosistem yaratarak vatandaşların mutluluğunu ve hoşgörüsünü garanti altına almak" diye tanımlamıştı.

70 milyon nüfuslu Madhya Pradesh, Hindistan'ın en büyük ikinci eyaleti. Olıuşturulmasından bu yana Mutluluk Bakanı olarak görev yapan Arya, havacılık, genel idare ve kastların ve kabilelerin refahından da sorumlu kurumların başında.

Arya'nın 19 Aralık'ta mahkemeye çıkması gerekiyor. Bir polis yetkilisi ise Fransız haberajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Polis ekipleri kendisini arıyor, mahkemeye kadar bulacağımızdan eminim" dedi.

BBC Türkçe

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