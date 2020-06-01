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  4. 01 Haziran 2020 13:52

oğlunu çamaşır makinesine kilitledi!

Japonya’da bir baba, üç yaşındaki oğlunu 90 dakika boyuna çamaşır makinesinde kilitli tuttu. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden baba tutuklandı.

oğlunu çamaşır makinesine kilitledi!
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Japonya’da üç yaşındaki oğlunu tam 90 dakika boyuna çamaşır makinesinde kilitli tutan bir baba tutuklandı. Ibaraki bölgesinde bulunan Hitachinaka kentinde yaşanan olayda, polisin verdiği bilgiye göre 37 yaşındaki Kenichi Hoshino, cumartesi sabahı üç yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitledi ve 90 dakika boyunca orada tuttu. Olay sırasında, Hoshino’nun 28 yaşındaki eşinin ve beş yaşındaki kızının evde olmadığı belirtildi.

Daha sonra ambulansı arayan Hoshino, oğlunun makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini savundu. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun susuz kaldığı tespit edildi.

İstismar şüphesiyle sorgulanan baba ise oğlunu bizzat kendisinin kilitlediğini itiraf etti. Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

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