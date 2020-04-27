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  4. 27 Nisan 2020 16:18

Olay yaratan haberle ilgili komşu ülkeden açıklama geldi !

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatta olduğunu söyledi.

Olay yaratan haberle ilgili komşu ülkeden açıklama geldi !
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Güney Kore, kalp ameliyatı geçirdikten sonra durumunun ciddi olduğu ve sonrasında öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, Kuzey Kore liderinin hayatta ve iyi durumda olduğunu söyledi. Moon, Kim Jong-un’un 13 Nisan’dan bu yana ülkenin doğusundaki tatil kasabası Wonsan’da kaldığını ve sağlık durumuna ilişkin endişe verecek hiçbir şey olmadığını kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-sung’un doğum günü olan 15 Nisan kutlamalarında görülmemesinin ardından sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.
Kuzey Koreli yetkililerden iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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politika , kuzey kore , güney kore
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