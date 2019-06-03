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  4. 03 Haziran 2019 21:23

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar !

Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, oruç açan Müslüman gençlere "inek eti yiyorsunuz" diyerek saldırdı. Sofrada et olmamasıan rağmen saldırıya devam eden grup polis gelince olay yerinden kaçtı.

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar !
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Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda ‘inek eti yediklerini’ söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.
 
Saldırı, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te meydana geldi. Bölgede inşaatta çalışan 4 genç, iftar saatinde yere serdikleri sofrada oruçlarını açtıkları sırada yanlarına gelen kalabalık bir saldırgan grubu, Müslüman gençlere inek eti yedikleri gerekçesi ile saldırdı.

MÜSLÜMAN GENÇLER ‘SOFRADA ET YOK’ DEDİ AMA SALDIRI SÜRDÜ

Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadığını söylemelerine rağmen, saldırganlar gençleri darp etmeyi sürdürdü. Gençleri tekmeleyen ve kemerlerle döven saldırganlar ardından polis gelmeden bölgeden kaçtı.

Saldırı anları ise yine saldırganlar tarafından kaydedildi.

DHA

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