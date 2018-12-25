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  4. 25 Aralık 2018 14:57

Otobüsü kaçırıp kalabalığın arasında daldı: 5 ölü

Çin'de bir kişi kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Otobüsü kaçırıp kalabalığın arasında daldı: 5 ölü
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Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.Yerel medya bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığını, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de
yaralandını duyurdu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor.

Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi.

çin , otobüs
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