Papua Yeni Gine'de şiddettli deprem !

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Yeni İrlanda Adası'nda bulunan Taron şehrinin 12 kilometre güneydoğusu olan, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 27,4 kilometre altında gerçekleşen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki takımada ülkesi Papua Yeni Gine'de Yeni İngiltere Adası'nın Kokopo şehri yakınında 14 Mayıs'ta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmıştı.