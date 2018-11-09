Piton cinsel organını ısırdı !

Tayland'ın başkenti Bankgok'ta 45 yaşında bir adam evinin tuvaletinde saklanan 3 metrelik bir piton tarafından cinsel organından ısırıldı



Bangkok'ta 45 yaşında bir adam evinin tuvaletinde 3 metrelik bir piton tarafından cinsel organından ısırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hastaneye kaldırılan adamın cinsel organına 15 dikiş atıldı. Pitonun saldırısına uğrayan adam, "Cinsel organımda bir acı hissettim. Yılanı farkettiğimde içgüdüsel olarak onu iki elimle tuttum. Böylece ondan kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Daha önce de evinde yılan gördüğünü söyleyen talihsiz adam, "Daha dikkatli olmalıydım. 2 ay önce evdeki başka bir tuvalette yılan görmüştüm, o nedenle bu tuvaleti kullanıyordum. Ancak tuvaletlerin bağlantılı olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.

3 metrelik pitonun daha sonra kurtarma ekipleri tarafından yakalandığı ve doğaya bırakıldığı belirtildi.

2016 yılında başka bir adam da evinin tuvaletinde gizlenen bir piton tarafından ısırılmıştı. Her iki adamda da kalıcı bir problem oluşmadığı ifade edildi.

Tayland'da yılanların oldukça yaygın olduğu biliniyor. Sadece başkent Bangkok'ta geçtiğimiz yıl içerisinde 35 bin yılanın yakalandı. Bu rakam dört yıl önceki rakamların yaklaşık dört katı. Ancak yakalanan pitonların önemli bir çoğunluğunun zehirli olmadığı ifade ediliyor.