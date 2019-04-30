Resmen açıkladılar: Yeti'nin ayak izlerini bulduk !

Twitter’da yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Hindistan ordusu, dağcılık keşif ekibinin Himalayalar’daki Makalu üssü yakınlarında efsanevi yaratık Yeti’ye ait olduğu düşünülen gizemli ayak izlerini ilk kez tespit ettiklerini duyurdu. İzlerin boyutu da, 81 cm’e 38 cm şeklinde verildi.

Ordu, ‘tarif etmesi güç olan’ kar adamının geçmişte sadece Makalu-Barun Ulusal Parkı’nda görüldüğünü de ekledi. Tweete bir de Yeti’ye ait olduğu belirtilen izlerin fotoğrafları da eklendi.

ORDUDAN 'KEŞFE' İNANMAYANLARA: KANITIMIZ VAR

Keşfin 9 Nisan’da yapıldığı belirtilirken, ordunun ‘daha önceki raporları kontrol ettikten ve bulguların uyuştuğunu saptadıktan’ sonra kamuya duyurmaya karar verdiği kaydedildi.

Duyuru sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcıların çoğu ‘bulgulara’ inanmazken, Hindistan ordusu elinde kanıt olduğunu ve bu kanıtın konunun uzmanlarına teslim edildiğini söyledi.

Kullanıcıların bir kısmı da orduyu tiye aldı.

Bir kullanıcı, “Ordunun böyle aptalca efsaneleri gerçekmiş gibi yayması cidden hayal kırıklığına uğrattı. Sizden daha iyisini beklerdim çocuklar” derken, bir diğeri de “Ben şakayı atlıyorum galiba” yorumunu yaptı. Brookings Enstitü'nün araştırmacısı Dhruva Jaishankar da kuşkucularla dalga geçerek, "(Yeti'nin) tek ayaklı olduğunu söyleyen şüpheciler için az bilinen bir gerçek: Yetiler podyumda yürümeyi tercih ediyor" dedi.