Rusya Kuzey Kore gemisine el koydu

Kuzey Kore bayraklı kaçak avcı gemisinden, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine yönelik açılan ateşte, 3 Rus muhafız yaralandı.

Rus medyası olayın Rusya’nın Primorsky açıklarında, Doğu Denizi’nde (Japon Denizi) meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede devriye faaliyetinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır kontrol muhafaza gemisine, içinde 45’ten fazla Kuzey Koreli'nin bulunduğu kaçak avcı gemisinden ateş açıldığı; saldırıda, 3 muhafızın yaralandığı belirtildi.

Bunun üzerine Rusya gemiye el koydu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli denizcilerin Rus karasularında balık avladıkları için kendilerine müdahale eden Rus sınır muhafızlarına ateş açtığı belirtildi.

FSB, Kuzey Kore’ye ait gemiden ateş açılması sonucu 3 sınır muhafızının yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, sınır muhafızlarının Kuzey Kore'ye ait bir gemiye saldırı sonrası el koyduğu, gemide bulunan 21 mürettebatın da gözaltına alındığı ifade edildi.