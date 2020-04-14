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  4. 14 Nisan 2020 16:19

Salgını kontrol altına alan Güney Kore'de korkutan gelişme: İyileşenler koronaya yakalandı

Koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başaran ülkelerden Güney Kore'de yapılan son testler paniğe neden oldu. 116 koronavirüs hastasının iyileştikten sonra yeniden koronavirüse yakalandıkları bildirildi.

Salgını kontrol altına alan Güney Kore'de korkutan gelişme: İyileşenler koronaya yakalandı
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Güney Kore’de Corona Virüs salgınını yenen bazı hastaların tekrar hastalığa yakalanmaları ülkede endişe yarattı. Güney Koreli yetkililer, Corona Virüsten iyileşen ve sonra test yapılan 116 vakanın Corona Virüse tekrar yakalandıklarını tespit etti.

Corona Virüs sebebiyle hasta olan ve daha sonra iyileşerek taburcu edilen bazı hastaların salgına yeniden yakalandığı belirtildi. Sistematik bir şekilde dünya genelinde en fazla Corona Virüs testi yapan Güney Kore'de yetkililer virüsün bulaşmasına ilişkin düzenledikleri basın toplantısında 116 kişide Corona Virüsü ikinci defa tespit ettiklerini açıkladı.

VİRÜSÜ YENEN 116 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Güney Kore yetkililerinin bu tespitiyle uzmanlar, Corona Virüsten hastalanan ve iyileşen bu hastaların virüse dirençli antikor geliştirmediği ihtimali üzerinde duruyor. Bilim insanları Corona Virüsten iyileşen ve tekrar hastalanan kişilerde, virüs kendini bir şekilde tekrar edip etmediği üzerinde de duruyor.

Bilim insanları aynı zamanda Corona Virüsten iyileştikten sonra tekrar hastalanan bu kişilerin başkalarına bulaştırıp bulaştırmadığı konusunda da çalışmalar yapıyor.

 Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Direktörü Jeong Eun-kyeong, virüsün yeniden bulaşmasından ziyade bu kişilerde yeniden aktif hale geldiği olasılığı üzerinde durduklarını belirtti. Direktör Eun-kyeong, bahsi geçen bu 116 hasta üzerinde çalışmalarına devam ettikleri ifade etti.

DHA

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