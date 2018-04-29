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  4. 29 Nisan 2018 11:15

Sapık ev arkadaşı ! Banyo süngerinin içinden kamera çıktı

Hindistan'da iki kızla ev arkadaşlığı yapan üniversite öğrencisinin kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdiği ortaya çıktı

Sapık ev arkadaşı ! Banyo süngerinin içinden kamera çıktı
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Hindistan'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rico Auliaputra, aynı evde kaldığı iki kız öğrenci arkadaşını banyo yaparken görüntülemek için banyoda bulunan bir süngerin içine gizli kamera yerleştirdi.

Kızlardan biri duş aldığı sırada süngerin içinden bir ışığın parladığını görünce süngerin içine baktı ve gizli kamera olduğunu anladı.

Arkadaşının şikayetçi olduğu Rico Auliaputra, ilk mahkemeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Daha sonra teslim olan genç adam, mahkemede davanın gizli bir şekilde görülmesini talep etti.

Sadece bir kez kamerayı kayda aldığını söyleyen üniversite öğrencisi 22 Mayıs'ta tekrar mahkemeye çıkacak.

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