Sapık herif ! Gözleri önünde kız arkadaşına tecavüz ettirdi

Zamanla sevgilisini grup sekse ikna eden 27 yaşındaki adam, bir gün kız arkadaşını duvara kelepçeleyip, gözlerini bağladı.

SEVGİLİSİNİ DUVARA KELEPÇELEDİ

Otel odasında yaşanan hadisede yabancı bir adam, çifte katıldı. Ancak bu durumdan mağdurenin haberi yoktu.

Hemşire olan 22 yaşındaki genç kadını önce sevgilisiymiş gibi kandıran yabancı adamın foyası iki elin daha eyleme dahil oluşuyla değişti.

İki el kadının göğüslerini avuçlarkan, diğer iki el çıkmasın diye kadının göz bandını tutuyordu.

YABANCI BİR ADAM SEVGİLİSİNE TECAVÜZ EDERKEN İZLEDİ

Bu sırada diğer yabancı adam mağdurenin ırzına geçerken, genç kadının sevgilisi olan adam engel olmadı ve yaşanan hadiseye izin verdi.

Kadının çığlıklarına kulak tıkıyan adam sevgilisine tecavüz edilmesine göz yumdu.

Bir şekilde olay yerinden kaçmayı başaran kadın iki adamdan da şikayetçi oldu. İkisi de tutuklandı.

Kadının sevgilisi cinsel istismara yardım ve yataklıktan 23 yıl 11 ay hapis cezası alırken, diğer adamın davası görülmeye henüz başlanmadı.



