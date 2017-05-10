Seçilir seçilmez açıkladı: Kuzey Kore'ye gitmeye hazırım

ABD ve Kuzey Kore'yi nükleer savaşın eşiğine getiren kriz durulurken, Güney Kore'de erken seçimi kazanan Moon Jae-in hemen görevine başladı.

Oyların yüzde 41,08'ini alarak önceki gün ülkenin yeni lideri olan Moon, yemin etti ve yerel saatle bu sabah koltuğa oturdu. Resmi açıklamada, "Moon Jae-in, 10 Mayıs saat 08.09 itibarıyla ülkenin 19. dönem devlet başkanı olarak resmen görevine başladı ve ilk kez başkomutan yetkisini kullandı" denildi.

Bir önceki başkan Park Geun-hye'nin yolsuzluk skandalının ardından görevden alınmasıyla sarsılan Güney Kore'de, bir süredir devlet başkanlığı koltuğu boştu. Bu nedenle, bir aylık geçiş süresi uygulanmadı.

Sonuçların açıklanmasıyla parlamentoya hitap eden Moon'un gündeminde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri nedeniyle ortaya çıkan uluslararası kriz vardı.

Gerilimin düşürülmesi için diyalog sinyali veren Moon, "Ulusal güvenlik krizini çözmek için derhal harekete geçeceğim. Kore yarımadasında barış için her yere gidebilirim. Gerekirse hemen şimdi Washington'a uçabilirim, Pekin'e, Tokyo'ya gidebilirim. Uygun koşullar oluşursa Pyongyang'ı da ziyaret etmeye hazırım" dedi.

Washington'la tezat açıklama

Moon'un sözleri, Pyongyang yönetimini nükleer girişimlerinden vazgeçirmek için savaşı gündeme getiren ABD yönetimiyle şimdilik çelişkili.

ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisini bölgeye göndermesiyle zirveye çıkan gerilim, günlerce dünya gündeminin ilk sırasında yer almıştı.

Görev süresi beş yıl

Yeni Devlet Başkanı Moon, beş yıl Güney Kore'yi yönetecek. Moon, Kore Savaşı sırasında Kuzey'den Güney'e iltica eden bir ailenin çocuğu. 2003-2008 yıllarında devlet başkanı olan Roh Moo-hyun'un genel sekreterliğini yaptı.

Bir önceki başkan Park Geun-hye'nin yakınlarına ayrıcalık sağlamasıyla patlayan skandallar dizisi, yolsuzluk ve siyasi nüfuz suçlamasıyla Park'ın iktidardan düşürülmesiyle son buldu.

Rüşvet, yolsuzluk ve skandal

Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu ve danışmanı aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almakla suçlanıyor. Ayrıca bu para karşılığında menfaat sağlayarak görevi kötüye kullanmak da yine suçlamalar arasında.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve yetkilerini elinden alınmıştı. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Tüm süreç boyunca on binlerce Güney Koreli sokağa dökülüp gösterilere katılmıştı.