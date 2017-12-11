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  4. 11 Aralık 2017 22:48

Seks partisine katılan 18 yaşındaki mankenin feci ölümü

Malezya'da grup seks partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken feci şekilde öldü.

Seks partisine katılan 18 yaşındaki mankenin feci ölümü
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Malezya'da toplu cinsel ilişki partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit korkunç bir şekilde can verdi. Partinin yapıldığı 20'nci kattan aşağıya düşen genç manken, 6'ncı katın balkonuna çakıldı. Sağlık ekipleri çırılçıplak halde buldukları genç mankenin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede genç mankenin intihar etmek için 20'nci kattan atladığı sonucuna vardı.

AİLE CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE DURUYOR

Ancak güzel mankenin kendisi gibi model olan büyük babası Frederik Smit, torunun intihar etmediğini ve olayda cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.

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