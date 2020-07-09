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  4. 09 Temmuz 2020 19:29

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü olarak bulundu

Kaybolduğu bildirilen Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon, Güney polisi tarafından yapılan açıklamaya göre ölü olarak bulundu.

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü olarak bulundu
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Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon’un cansız bedenine ulaştı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğu açıklanmıştı. Seul polisi, Won-soon'u arama çalışmaları başlatmış, cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiğini ifade etmişti. Belediye Başkanı Won-soon'dan kötü haber geldi. Polis, Won-soon'un cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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