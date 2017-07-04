Sevgilisinin eşine yakalandı asılı kaldı

Çin'de erkek arkadaşının eşine yakalanan metres, iç çamaşırlarıyla pencereden atlayınca sokaktaki elektrik kablolarına asılı halde kaldı.



Çin'de meydana gelen olayda, metresiyle evinde birlikte olduğu sırada eşinin planlanandan önce eve gelmesiyle kendini iç çamaşırlarıyla camdan aşağıya atan kadın, elektrik kablolarına asılı kaldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA CAMDAN ATLADI ELEKTRİK KABLOLARINDA ASILI KALDI

Erkek arkadaşının evindeyken, erkek arkadaşının karısı planlanandan önce eve gelince metres iç çamaşırları ile evin penceresinden dışarı atladı. Eletrik kablolarına takılan kadın, dakikalarca iç çamaşrı ile elektrik kablolarına asılı kaldı. Kadının asılı durduğunu gören çok sayıda adam, kadının yardımına koştu.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Olayda kadının yara alıp almadığı belirtilmezken, sosyla medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü.