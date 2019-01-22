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  4. 22 Ocak 2019 09:21

Sosyal medya fenomeni kadının korkunç sonu

Tayvan’da Gigi Wu (36) ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni dağcı, 10 gün önce tek başına çıktığı Yushan Dağı'nda feci şekilde can verdi.

Sosyal medya fenomeni kadının korkunç sonu
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Tayvan’da Gigi Wu (36) ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni dağcı, tırmanışlarını bikinisiyle yapmasıyla ünlenmişti. Geçen yıl 127 gününü dağlarda bikiniyle tırmanışta geçirmiş, her anını paylaşmıştı. Gigi Wu, 10 gün önce tek başına Yushan Dağı’na çıkmak üzere yola koyuldu. Tırmanışının 8’inci gününde Wu’dan yardım sinyali geldi.

1700 METREDE KALDI

 Arkadaşına ‘dağ geçidine düştüğünü’ haber veriyordu. Deniz seviyesinden 1700 metre yüksekteydi. Hava koşulları elvermediğinden yetkililer bulunduğu yere 28 saat sonra ulaşabildi. Bulunduğunda çok geçti. Gigi Wu, sıcaklığın ortalama sıfırın altında iki olduğu noktada donarak hayatını kaybetmişti.

"SİZ DENEMEYİN"

Gigi Wu, tırmanışlarda vücudunun nasıl hasar gördüğünü de paylaşıyor, “Siz denemeyin” diyordu.

Gigi Wu
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