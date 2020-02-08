Taylan'da bir asker katliam yaptı ! Çok sayıda ölü var

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

Yerel medya askerin, kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

HEM KATLİAM HEM PAYLAŞIM YAPIYOR

Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de katliama imza atarken sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptığı bildiriliyor.

Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yapan askerin, " Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Çok yoruldum, daha ölmeyen 3 kişi daha mı var?" ifadeleri kullandığı belirtiliyor.

Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.