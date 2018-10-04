Tecavüze direnen 15 yaşındaki kız çocuğunu astılar

Hindistan'da tecavüze direnen 15 yaşındaki genç, asılarak öldürüldü.



15 yaşındaki Suvita Yadav, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Mainpuri bölgesindeki okulundan dönüyordu. Dün gerçekleşen saldırının ardından, evine ulaşamadı.

TECAVÜZE DİRENİNCE DÖVÜP, ASTILAR



Tecavüze yeltenen 3 erkek, direnen kızı önce dövdü, sonra da bir ağaca astı.



Köylülerin bulduğu cesette yapılan incelemede, tecavüzün gerçekleşmediği belirlendi.

KÖYLÜLER YAKALADI, POLİSE TESLİM ETTİ



3 erkeği yakalayan köylüler, suçluları polise teslim etti.