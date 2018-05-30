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  4. 30 Mayıs 2018 20:12

Tedavisi yok ! Bu virüsten 13 kişi öldü...

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı virüs 13 kişiyi öldürdü.

Tedavisi yok ! Bu virüsten 13 kişi öldü...
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Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs  Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu.

Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden  olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 10 gündür tedavi altında olan bir  askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, durum tespiti için yarasalardan alınan en son örneklerin  incelendiğini belirtti. Haberde, salgından dolayı bölge halkında panik yaşandığı  ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor.  Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve  hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa  da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri  bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi,  yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün  ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah  virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

AA

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