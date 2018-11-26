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  4. 26 Kasım 2018 18:35

Trump bu sefer de kendi kendine teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada kendisine yeni bir isim takıp kendi kendine teşekkür etti: ''Teşekkürler Başkan T."

Trump bu sefer de kendi kendine teşekkür etti
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Tüm dünyayı kendinden konuşturan tweetler atmadan gün geçiremeyen ABD Başkanı Donald Trump, bir mesajında kendine kolay akılda kalan bir lakap yakıştırdı ve sosyal medya da bunu yanıtsız bırakmadı. 

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞLE COŞTU

ABD'de perşembe günü başlayan ve haftasonunu kapsayan Şükran Günü tatilinde en çok kendine şükran duyduğuna dair açıklamalar yapmakla meşgul olan Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş için bizzat kendine teşekkür eden tweet de attı.

"Petrol fiyatlarının düşmesi ne kadar muhteşem (Teşekkürler Başkan T). Büyük Vergi İndirimi gibi bunu da bizim ekonomimizden iyi haberlerimize ekleyin. Enflasyon düştü (Dinliyor musun Fed)!"

 

başkan t , abd , amerika , donald trump
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