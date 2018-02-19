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  4. 19 Şubat 2018 14:12

Trump'ın Çin ziyaretinde ortalık karışmış !

ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Kasım ayında Çin'e yağtığı ziyarette koruma krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Trump'ın Çin ziyaretinde ortalık karışmış !
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Axios adlı haber sitesine göre Trump’ın, Çin’in başkenti Pekin’de resmi görüşme ve seremonilerin yapıldığı Büyük Halk Salonu’na girişi sırasında nükleer silahların kodları bulunan çantayı taşıyan Amerikan gizli servis yetkilisi de onunla beraber içeri girmeye çalıştı. Ancak yetkiliyi, Çinli görevliler engelledi.

YAKALAYIP YERE YIKMIŞ

Bunun üzerine Amerikalı görevli durumu Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’ye bildirdi. Kelly de “İçeri giriyoruz” diyerek diğer Amerikalı görevlilerle birlikte salona doğru ilerledi. Bu sırada Çinli bir görevli, Kelly’yi tuttu, Kelly ise Çinli korumanın elini itti. O anda ortalık karıştı ve bir Amerikalı güvenlik görevlisi, Kelly’ye müdahale eden Çinli korumayı yakalayarak yere indirdi.

ÇİNLİLER ÖZÜR DİLEDİ

Olay daha fazla büyümeden engellendi. Pekin tarafı olay nedeniyle Amerikalılardan özür diledi. Amerikan prosedürüne göre nükleer kodların bulunduğu çanta, ABD Başkanı’nın seyahatlerinde sürekli yanında olmalı. Bu yüzden nükleer kodları taşıyan görevli, ABD Başkanı’nın katıldığı toplantılarda yer alıyor.

Çin’de geçtiğimiz aralık ayında da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Pekin’e yaptığı ziyareti izleyen bir Güney Koreli fotoğrafçı, onlarca güvenlik görevlisi tarafından dövülmüştü. Güney Kore, bunun üzerine Çin’den resmi bir özür talep etmişti.

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