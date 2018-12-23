Tsunami konser alanını böyle vurdu ! Dehşete düşüren görüntüler

Endonezya'da ülkenin popüler müzik gruplarından Seventeen'in bir plajda verdiği konserde felaket yaşandı. Tsunami nedeniyle 168 kişinin can verdiği ülede dev dalgaların, konser alanını yuttuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Müzik devam ederken çekilen görüntülerde tsunami hızla sahneyi yerle bir ediyor ve bazı müzisyenleri alıp götürüyor.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu 168 kişi yaşamını yitirdi. 745 kişinin yaralandığı faciada 30 kişi de kayıp.

Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı