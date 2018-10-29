Türk gazeteci heyetini kabul eden Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Yumuşak güç olarak dizi ve filmlerimizi kullanacağız. Bu alanda Türklerle ortak film ve diziler üretebiliriz." dedi. Bir haftalık resmi ve kültürel ziyaretlerde bulunmak için Pakistan'a gelen farklı medya kuruluşlarından 6 kişilik Türk gazeteci heyeti, Çaudri ile bir araya geldi.

Heyetin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Çaudri, "Türk Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlar ve o dönemde bizim Türkler için yaptıklarımız nedeniyle Türkiye'yi bir parçamız olarak görüyoruz. Türkiye'de yaşananlar o dönemde bağımsız Pakistan fikrini benimseyenlere ilham verdi. Türkiye'yi politik tarihi ve kültürü nedeniyle kendimize çok yakın hissediyoruz." diye konuştu.

Medya temsilcilerine Pakistan'ın uluslararası alanda yaşadığı zorlukları da anlatan Çaudri, "Afganistan'da yaşananlar ve istikrarsız yapı sanki Pakistan'da da yaşanıyormuş gibi bir algı var. Pakistan'a uluslararası alanda çok haksızlıklar yapılıyor ancak birçok alanda gelişmiş ve modern bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda zemin kazanmak ve sorunları çözmek istediklerini de belirten Çaudri, komşularla problemleri çözme kapsamında Hindistan'ı diyaloğa çağırdıklarını söyledi.

Çaudri, şunları kaydetti: "Hükümeti kurduğumuzda Hindistan'a diyalog çağrısında bulunduk. Sorunları ya konuşarak ya da savaşarak çözeceğiz ama savaş seçeneklerimiz arasında yok. Zaten 3 kere savaştık ve bugün iki ülke de nükleer güç. Bir daha savaşırsak, uğruna savaştığımız her şey yok olacak. Bu yüzden diyaloğa ihtiyacımız var." Yeni hükümetin uluslararası alanda zemin kazanmak için yumuşak güç kullanacağına da değinen Çaudri şöyle devam etti: "Türklerin Pakistan'da dizileri ve filmleri yayınlanıyor. Özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Aşkı Memnu dizileri çok popüler. Biz de yumuşak güç olarak dizi ve filmlerimizi kullanacağız. Bu alanda Türklerle ortak film ve diziler üretebiliriz. Pakistan 1960 ve 1970'li yıllarda dünyanın en büyük 3. film üreticisi ülkesiydi ancak 2000'lere gelince ekstremist yapılar sinemalarımızı kapattı. Bakanlık olarak hedefimiz sinema sayısını binin üzerine çıkarmak. Bu, bizim film endüstrimizi de geliştirecektir." - Pakistan FETÖ konusunda Türkiye'yle dayanışma içinde Türk gazetecilerden oluşan heyet, gün içinde İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (ISSI) de temaslarda bulundu.

ISSI'nın çalışmaları hakkında heyete bilgi veren ISSI Direktörü Aşfak Ali, enstitünün bölgesel konular üzerine çalışmalar yaptığını belirterek "Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananlardan sonra Pakistan'daki FETÖ üyeleri ve kurumları bütün popülerliğini yitirdi. Büyük oranda FETÖ üyesi Türkler Pakistan'dan ayrıldı ya da Türkiye'ye teslim edildi. Bu konuda Pakistan Türkiye'yle güçlü bir dayanışma içinde." diye konuştu.