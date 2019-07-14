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  4. 14 Temmuz 2019 14:37

Ülke şokta ! 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 7.2 olarak duyurdu.

Ülke şokta ! 7.3 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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