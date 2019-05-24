  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 24 Mayıs 2019 19:29

Ülke yasta: Binadan tek tek atladılar...

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Ülke yasta: Binadan tek tek atladılar...
A+ A-

Yangın, Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi’nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİ’DEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi.

yangın , hindistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM