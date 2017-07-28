Ülkenin başbakanı görevden alındı

Anayasa Mahkemesi, Panama belgelerinde aile üyelerinin ismi bulunan Başbakan Şerif'in azledilmesine karar verdi. Ekonomi Bakanı İshak Dar da görevden azledildi.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan'da Başbakan Navaz Şerif'in görevden alınmasına karar verdi.



Mahkeme, Şerif'i aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırdı. Navaz Şerif'in ömür boyu siyasetten men edilmesine karar verildi.



Mahkeme ayrıca Ekonomi Bakanı İshak Dar, Pakistan Ulusal Meclisi üyesi ve Başbakan Navaz Şerif'in damadı Muhammad Safdar Awan'ı da görevinden azletti. Karar 5 üyeli mahkeme tarafından oybirliği ile alındı.



ŞERİF SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ



Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen Navaz Şerif, hakkındaki suçlamaları tamamen reddediyordu. Üç dönem Pakistan Başbakanlığı yapan Şerif'in görev süresinin dolmasına 1 yıldan az bir süre kalmıştı. Şerif, 1990-1993 ve 1997-1999 yılları arasında da başbakanlık yapmış, son olarak 2013'te yeniden başbakan seçilmişti.



Pakistan'da şu ana kadar hiçbir sivil başbakan, görev süresinin sonuna kadar koltuğunu korumayı başaramadı. Konuyla ilgili ikiye bölünen ülkede tartışmalar, yolsuzluk iddiaları ve Pakistan'ın siyasal kültürü üzerinden şekillenmişti.



Navaz Şerif hakkındaki yolsuzluk dosyası, aylardır ülkenin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Başkent İslamabad'da Anayasa Mahkemesi kararı açıklanmadan önce sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı.