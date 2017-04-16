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  1. 16 Nisan 2017 11:53

Üniversite öğrencisi linç edildi !

Bir üniversite öğrencisi İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle linç edilerek öldürüldü.

Üniversite öğrencisi linç edildi !
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Pakistan’da İslam'a hakaretle suçlanan bir üniversite öğrencisi öldürüldü. Pakistan Başbakanı Şerif saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

Üniversite okuyan genç öğrenci İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle linç edilerek öldürüldü.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan’da İslam’a  hakaret etmekle suçlanan bir üniversite öğrencisinin linç edilerek öldürülmesini  kınadı. 

Şerif yaptığı yazılı açıklamada, “Genç öğrenci Mashal Han’ın Mardan  kentindeki Vali Han Üniversitesinde bir çete tarafından öldürülmesinden dolayı  şaşkınlık ve üzüntü duydum.” ifadesini kullandı.

Şerif, saldırıyı kınayarak, “Bu eylemin failleri bilmelidir ki,  hukukun tesisi ancak yetkili makamlar eliyle olur, vatandaşlarca değil.”  değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet yetkililerinin suçun faillerini bulmak için harekete geçtiğini  belirten Şerif, hiçbir babanın evladını eğitim için gönderdiği üniversiteden  tabutta dönmesini istemeyeceğini kaydetti.

Öte yandan polis cinayete ilişkin 12 kişiyi gözaltına alırken, 8 kişi  de mahkemeye çıkarıldı.

Vali Han Üniversitesinde gazetecilik okuyan Han (23), kendisini  İslam'a hakaret etmekle suçlayan kampüsteki bir grup öğrenci tarafından linç  edilerek öldürülmüştü.

Emniyet kaynakları, Han’a "ciddi şekilde işkence uygulandığını, sopa,  tuğla ve yumrukla dövüldüğünü ve yakın mesafeden ateş edildiğini" belirtmişti.

Bir diğer öğrenci ise saldırganların elinden polisin müdahalesiyle  kurtarılmıştı.

AA

saldırı , öğrenci , linç , üniversite