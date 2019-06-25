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  4. 25 Haziran 2019 12:31

Uzmanlar S-400 ile Patriotları karşılaştırdı !

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 ile Amerikan yapımı Patriot füze sistemlerini karşılaştırdı. Uzmanlar S-400'ün daha üstün bir sistem olduğunu açıkladı.

Uzmanlar S-400 ile Patriotları karşılaştırdı !
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Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. Pakistan Askeri İstihbarat Servisi eski Direktörü General Hak, "ABDyönetimi konuya diplomatik çözüm bulmalı. Türkiye ile siyasi ve askeri bağlarını muhafaza etmeli" dedi.

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava  savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu  düşünüyor. 

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak  ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi (ISI) eski Direktörü General Ehsanül Hak,  AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını  benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD'nin bu tutumunun ülkelerin stratejik  bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kak, S-400'ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve  tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi  olduğunu belirterek, ABD'nin Patriot füze savunma sistemini sağlama önerisinin,  kendi stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seçenek olmadığının altını  çizdi.

Kapil Kak, "Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer  sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400'ün ne anlama  geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan  bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve peşi sıra  geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400'den üstün olmadığını biliyoruz."  dedi.

Patriotların ne Türkiye ne de Hindistan'a çıkar sağlayacağı kanaatini  taşımadığını dile getiren Kak, bölgedeki jeopolitik koşullar göz önünde  bulundurulduğunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en iyi savunma sistemini satın  alma ihtiyacı içinde olduğunu kaydetti.

ABD'nin S-400 konusunda Türkiye ile Hindistan'a farklı yaklaşım  sergilediğine de dikkati çeken Kak, "Kendi okumam, çeşitli jeopolitik ve bölgesel  faktörlerden ötürü ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının Hindistan'a yaklaşımından çok  daha sert olacağı." diye konuştu.

Kak, Hindistan'a S-400 alımı konusunda birçok üst düzey görüşmede  ayrıcalık tanınabileceğinin söylendiğini, ülkesinin bunun bedelini ekonomik  yaptırımlarla ödemek zorunda kalmayabileceğini, öte yandan meselenin hala  belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Kapil Kak, Hindistan'ın ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımını çok yakından  izlediği ve Amerikalıların bu konuda Hindistan'a cömert davranacakları görüşünü  taşıdığını kaydetti.

ISI eski Direktörü General Ehsanül Hak da hem Türkiye hem Hindistan'ın  stratejik karar verme konusunda bağımsız davranacakları fikrini taşıdığını  vurguladı.

Ehsanül Hak, "S-400 meselesinde ABD'nin diktesine uygun hareket  etmekte çok zorlanacaklar. ABD yönetimi konuya diplomatik çözüm bulmalı. Türkiye  ile siyasi ve askeri bağlarını muhafaza etmelidir." diye konuştu.

AA

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