Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları belli oldu
Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları belli oldu
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolmuştu, ormanda bulundu
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolmuştu, ormanda bulundu
Eğitime kar molası ! İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Eğitime kar molası ! İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Milyonlarca emekli maaşı bekliyor Ne kadar zam yapıldı ?
Milyonlarca emekli maaşı bekliyor Ne kadar zam yapıldı ?
Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi
Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi
Bir yerel seçim müjdesi daha: Yoksulun elektrik faturasını devlet ödeyecek
Bir yerel seçim müjdesi daha: Yoksulun elektrik faturasını devlet ödeyecek
Issız bir adada ayda 65 bin dolar maaşla eleman aranıyor
Issız bir adada ayda 65 bin dolar maaşla eleman aranıyor
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 08 Ocak 2019 17:40

Video üzerinden saç tarifi verince berber saçına ''play tuşu'' kazıdı

Video üzerinden saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı

Video üzerinden saç tarifi verince berber saçına ''play tuşu'' kazıdı
A+ A-

Çin'de bir adamın video üzerinden beğendiği saç modelini berberine tarif etmeye çalışması hüsranla sonuçlandı. 'Detaycı' berber, talihsiz adamın beğendiği saç modelini video üzerinde gösterdiği sırada durdurması sonucu ekranda beliren 'play tuşu' sembolünü müşterisinin kafasının her iki yanına da kazıdı.
Birçoğumuz, beğendiğimiz ve hoşumuza giden bir saç modelinin olduğu bir videoyu veya fotoğrafı kuaför ya da berberimize göstererek o modeli saçımıza uygulaması zaman zaman isteriz. Ancak, Çin'de yaşayan bir adam için bu sıradan olay tabiri caizse bir kabusa dönüştü.

İzlediği bir video da gördüğü saç modelini, aynısını kendi saçı üzerinde yapması beklentisiyle berberine gösteren Çinli adamın hesaba katmadığı şey berberin ‘aşırıya kaçan' detaycılığı oldu.

Beğendiği saç modelini video üzerinde göstermek isteyen talihsiz adam, videoyu durduğu sırada ekranda beliren 'play tuşu'nun kafasının her iki yanına kazınacağını hesaba katmamıştı.

Weibo isimli sosyal medya ağında yapılan paylaşıma göre, ismi bilinmeyen bir müşteri, video izlediği sırada hoşuna giden bir saç modeli gördü. Bunun üzerine videoyu durduran müşteri, videoyu durdurduğu sırada ekranda çıkan üçgen biçimdeki 'play tuşu'nu da modelin bir parçası zannedeceğinden habersiz olarak, saç modelini berbere gösterdi.

TALİHSİZ ADAM, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

Bu anların görüntüleri, sosyal medyada 78 bin 500'den fazla kullanıcının beğenisini toplarken, yaklaşık 20 binden fazla yorum aldı. Öte yandan, talihsiz adamın görüntüleri 22 bin defadan fazla çeşitli sosyal medya organlarında paylaşıldı.

Videoyu internete yükleyen kişi, paylaşımını bir espriyle süsleyerek, ‘Bu günlerde böyle işine sıkı sıkıya bağlı berberler bulmak zor' notunu düştü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı olayı şaşkınlıkla karşıladığı görüldü. Kullanıcılardan biri, berberin adresini isterken, bir diğer kullanıcıysa play tuşlu saç kesiminin yılın en trend saç modeli olacağı öngörüsünde bulundu.

berber , saç kesimi , çin , play tuşu , saç tarifi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM