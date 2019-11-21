''Wifi şifremi çaldılar'' dedi, baba ve oğlunu katletti!

Pakistan, Karaçi kentinde yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor… Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin turistik noktalarından biri olan Karaçi’de Kasım isimli bir adam komşularıyla kavga etti.

Yerel basına göre Kasım, komşusu ve komşusunun oğluyla evindeki internet ile ilgili tartışmaya başladı. Bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Faruk isimli komşusu ve Karaçi Üniversitesi’nde okuyan oğlu Haris ile kavgaya tutuşan Kasım, komşularının kablosuz internet (WiFi) şifresini çaldığını ve kotasını bitirdiklerini iddia etti.

Bu iddiayı kabullenmeyen baba oğul ile ağız dalaşı şeklinde başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Kısa bir süre sonra Kasım Faruk ve Haris’e saldırarak öldürdü.

Faruk’un yakınlarının ihbarı üzerine gözaltına alınan Kasım suçu itiraf etti.

