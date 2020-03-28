Wuhan'da metro yeniden faaliyete geçti

Kent yönetiminden yapılan açıklamayla Vuhan'daki metro sisteminin bazı hatlarının faaliyete geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "28 Mart tarihinde saat 06.30’da 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 no.lu hatlar yeniden çalışmaya başlıyor. Hafta içi tren seferleri 06.00’da 23.00’e kadar, hafta sonları ise 06.30’dan 23.00’e kadar gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre aynı zamanda metroyu kullanacak olan tüm yolcular koruyucu maske takmaya devam edecek, giriş, çıkış ve diğer hatlara transferler sırasında ise kişisel ‘sağlık kodlarını’ taratmak durumunda olacak.

Diğer hatlarla ilgili henüz açıklama yok

228 metro istasyonunun ve 9 hattın bulunduğu Vuhan'da diğer hatların tam olarak ne zaman faaliyete geçirileceği ise henüz belli değil.

Vuhan’da 23 Mart'tan bu yana tüm sistemlerin kontrol edilmesi ve uzun aradan sonra meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek için tüm hatlarda boş trenler çalıştırıldı.

Tüm hazırlık çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve metrodaki tüm sistemlerin olağan bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

Karantinanın 8 Nisan’da kaldırılması planlanıyor

Çin’in Vuhan kenti 23 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını nedeni ile dış dünyadan izole edilmiş durumda. O zamandan bu yana salgının önlenmesi amacıyla metro ve feribotlar dahil tüm ulaşım durduruldu, dışarıdan otobüs ve gemilerin girmesine hala izin verilmiyor, havalimanı ve tren garları da kapalı. Giriş ve çıkışların özel izne tabi olan kentin içindeki trafik te hala kısıtlanmış olarak akmaya devam ediyor.

Vuhan’daki karantinanın 8 Nisan'da kaldırılması planlanıyor.





