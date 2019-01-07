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  4. 07 Ocak 2019 13:49

Yanlışlıkla 25 yıl hapis yatan kişiye tazminat

Çin'de mahkeme suçsuz yere 25 yıl hapis yatan bir kişiye 4.6 milyon yuan (yaklaşık 670 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

Yanlışlıkla 25 yıl hapis yatan kişiye tazminat
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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletininin Liaoyuan kentindeki Orta Halk Mahkemesi, bugün görülen davada, 1990 yılında bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında verilen ertelemeli idam cezasının hapse çevrilmesiyle 25 yıl yanlışlıkla hapis yatan Liu Conglin adlı bir vatandaşa 670 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

2016 yılında cezasını tamamlayarak salınan Liu'nun davası geçen yıl bir yüksek mahkeme tarafından tekrar gözden geçirilmiş, kanıtların yetersiz olduğuna ve verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünün de "hatalı" olduğuna karar verilmişti. 

Çin Yüksek Halk Mahkemesi daha önce 2013 ile 2018 yılları arasında ülke genelinde 28 binden fazla tazminat vakasının görüldüğünü açıklamıştı.
 
 
 

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