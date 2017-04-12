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  1. 12 Nisan 2017 10:52

Yemek için kedi ve köpek öldürmek artık yasak

Tayvan parlamentosu kedi ve köpekleri yemek için öldürmeyi yasaklayan bir yasayı kabul etti.

Yemek için kedi ve köpek öldürmek artık yasak
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Yasaya göre evcil hayvanları motosiklet veya arabalara tasmayla bağlayarak koşturmak da yasadışı ilan edildi.

Yasayı çiğneyenler para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak, isimleri ve fotoğrafları ifşa edilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2001 yılında da kedi ve köpek gibi evcil hayvanların etinin ve postunun 'ekonomik amaçlarla' satışını yasaklayan ülke, yeni yasayla birlikte hayvan koruma kanunlarını geliştirmiş oldu.

Bir zamanlar köpek etinin sıklıkla tüketildiği ada ülkesinde köpekler artık 'aileden biri' olarak görülüyor.

 
 

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