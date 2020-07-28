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  4. 28 Temmuz 2020 17:02

Yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk hayata böyle tutundu

Çin'de küçük bir çocuk, nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarısına sürüklendi. Mahsur kalan çocuk, elinin küçük bir delikten çıktığının fark edilmesi üzerine kurtarıldı.

Yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk hayata böyle tutundu
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Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde nehirde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı. Küçük çocuğun elinin nehir kenarındaki küçük bir delikten çıktığı fark edilince, itfaiye tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

BÜYÜKBABASI ELİNİ BIRAKMADI
Büyükbabası tarafından nehre yüzmeye götürülen küçük çocuk, bir anda suyun yüzeyinden kayboldu. Çaresizce torununu arayan adam ve çevredekiler, nehir yakınında toprakta bulunan küçük bir delikten çocuğun elinin çıktığını gördü.

Büyükbabası, itfaiye gelene kadar küçük çocuğun elini tuttu.

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