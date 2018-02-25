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  4. 25 Şubat 2018 14:07

Yine savaş çanları çalıyor ! Kuzey Kore'den yaptırım açıklaması

ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en büyük yaptırım hamlesine Pyongyang yönetiminden cevap geldi.

Yine savaş çanları çalıyor ! Kuzey Kore'den yaptırım açıklaması
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Güney Kore’de gerçekleştirilen Kış Olimpiyat Oyunları’na normalleşme belirtisi gösteren Kuzey Kore ve Güney Kore ilişkisi dünya basınının gündemindeydi. Fakat Kış Oyunları’nın kapanışından önce, ABD Kuzey Kore’ye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Tarihte alınmış en kapsamlı yaptırım” dediği yaptırım kararı ardından bugün Kuzey Kore yönetiminden açıklama geldi. Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore-Güney Kore yakınlaşmasına zarar verdiği belirtildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya yapılan açıklamada, “Kore ülkeleri birlikte iş birliği yaptı ve Olimpiyatlar başarılı oldu. Fakat ABD, Kuzey Kore’ye uygulama kararı aldığı geniş kapsamlı yaptırımlarla savaş tehdidini ortaya çıkardı. ABD’nin denizden ablukaya alması, savaş nedenidir” ifadesini kullandı.

Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada, nükleer silahların olası bir savaş tehdidini ve yaptırımları ortaya çıkaracağı vurgulanırken, Kuzey Kore böylelikle de üstü kapalı olarak tehdit etti.

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