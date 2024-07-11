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Atina'da taksicilerden 24 saatlik grev

Atina'da taksicilerden 24 saatlik grev
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, rekabet gücünü azalttığı gerekçesiyle Turizm Bakanlığının gündeme getirdiği yasa tasarısını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Atina'da taksiciler, yerel saatle 06.00'da başlayan ve yarın 06.00'ya kadar sürecek grevleriyle Turizm Bakanlığının araç kiralama şirketlerinin denetlenmesini sınırlayacağını savundukları yeni yasa tasarısına tepkilerini dile getirdi.

Yeni yasa tasarısı gereği araç kiralama şirketlerinin sürücülü araç kiralama faaliyetlerinin denetlenmemesi halinde, taksicilerin sektördeki rekabet gücünün azalacağını savunan taksiciler, sabah Atina'da araçlarıyla eylem yaptı.

Etiketler atina taksi grev
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