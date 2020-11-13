  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 13 Kasım 2020 16:50

AVM'de hırsızlık yapan genç, 3. kattan atladı

Rusya'da bir AVM'de mağazadan çaldığı giysileri çantasına koyduğu sırada kaçmaya çalışan genç, 3'üncü kattan aşağı atladı.

AVM'de hırsızlık yapan genç, 3. kattan atladı
A+ A-

Rusya’nın Perm kentinde bulunan AVM’de giysi mağazasından çaldığı giysileri sırt çantasına koymaya çalışan genç 3'üncü kattan atladı.

Mağaza görevlisinin kendisini fark ettiğini gören genç, sırt çantasıyla kaçmaya çalıştı. İsmi açıklanmayan genç, mağazanın 3’üncü katındaki korkuluklara tırmanarak kendisini aşağıya bıraktı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, gencin yere çakıldığı görüldü. Meydana gelen olay söz konusu kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

hırsızlık , rusya , avm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM