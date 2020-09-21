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  3. 21 Eylül 2020 14:45

Avrupa Birliği'nden Türk şirkete yaptırım

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle biri Türk olmak üzere üç şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği'nden Türk şirkete yaptırım
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AFP'nin son dakika haberine göre, Avrupa Birliği Libya'ya silah ambargosunu delen 3 şirkete yaptırım kararı aldı. Şirketlerden birinin Türk, birinin Kazakistanlı diğerinin ise Ürdünlü olduğu belirtildi. 

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