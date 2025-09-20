  1. Anasayfa
Avrupa havalimanlarında kaos! Sistemler çöktü, seferler durdu

Avrupa havalimanlarında kaos! Sistemler çöktü, seferler durdu
Avrupa'daki havalimanlarında check-in ve bagaj sistemlerine yönelik hizmet veren Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı, birçok havalimanında operasyonları aksatırken, seferlerde gecikmeler ve iptaller meydana geldi.

Dünya genelindeki havalimanlarında birçok havayoluna yazılım hizmeti veren Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı, hava trafiğini sekteye uğrattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, teknik bir sorun yaşandığı, havalimanından yapılacak uçuşlarda gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

Belçika'daki Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da siber saldırının otomatik sistemlerin çalışamaz hale gelmesine ve yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerinin yapılmasına imkan sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacak. Hizmet sağlayıcısı, bu sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor" denildi.

Berlin Havalimanından yapılan açıklamada ise, "Sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" ifadesine yer verildi. Bugün uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarını havayolu şirketlerinden teyit etmeleri tavsiye edildi.

Collins Aerospace'in sahibi olan RTX şirketinden yapılan açıklamada, bazı havalimanlarındaki sistemlerde siber saldırı bağlantılı bir kesinti yaşandığının farkında olunduğu ve sorunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığı ifade edildi.

