Avrupa kış saati uygulamasına geçti

Avrupa Birliği ülkeleri saatleri 1 saat geri aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için yapılan bu işlem neticesinde Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki saat farkı 2'ye çıkmış oldu.

SAAT FARKLARI ARTTI

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

TARTIŞMALAR BİTMEDİ

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.